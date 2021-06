Elton John annonce son ultime concert à Paris en juin 2022 !

Elton John devrait actuellement parcourir le monde entier dans le cadre de sa tournée d'adieux intitulée Farewell Yellow Brick Road. Néanmoins, la situation sanitaire semble en avoir décidé autrement puisque cela fait plus d'un an que le célèbre chanteur britannique a été forcé d'interrompre ses ultimes représentations. Pas de panique, les équipes de l'interprète de I'm Still Standing semblent sur le pont pour reprogrammer l'intégralité des dates de ce rendez-vous attendu par des millions de fans à travers le monde. Et il y en a beaucoup. Elton John s'était d'ailleurs exprimé sur la longévité de sa tournée en affirmant qu'il tenterait de faire son maximum : "Je crois qu'il est temps de dire merci à mes fans du monde entier (…) Pour parcourir le monde et dire convenablement au revoir à tout le monde dans les pays où je suis populaire, il me faudra au moins trois ans !".

Déjà annoncé du 10 au 13 octobre 2021 à l'AccorHotels Arena de Paris, le chanteur connu pour ses excentricités vient d'annoncer une nouvelle représentation à Paris la Défense Arena le 11 juin 2022. Un passage qui marquera une première pour lui dans la plus grande salle couverte d'Europe. Concernant la vente des tickets -qui devraient s'arracher très rapidement-, elle aura lieu le 30 juin à 10 heures. "Je suis impatient de vous retrouver tous pour la dernière fois. Ça a été une tournée fantastique jusqu'à présent, riche en expériences marquantes. Et je suis heureux de créer de nouveaux souvenirs avec vous au cours de ces dernières représentations. A tous mes amis, je vous dis merci et j’ai hâte de vous revoir lors de ces concerts" écrit Elton John dans une vidéo dévoilée sur YouTube. Il faut dire qu'après plus de 50 ans de carrière et des centaines de millions de disques vendus à travers le monde, la star semble fin prête à couler de beaux jours au soleil. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.