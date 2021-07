Elton John ajoute un ultime concert en France pour sa tournée d'adieu !

Elton John devrait actuellement parcourir le globe dans le cadre de sa tournée d'adieux intitulée Farewell Yellow Brick Road. Néanmoins, la situation sanitaire semble en avoir décidé autrement puisque cela fait plus d'un an que le célèbre chanteur britannique a été forcé d'interrompre ses ultimes représentations. Pas de panique, les équipes de l'interprète de I'm Still Standing sont sur le pont pour reprogrammer l'intégralité des dates de ce rendez-vous attendu par des millions de fans à travers le monde. Et il y en a beaucoup. Le chanteur britannique s'était d'ailleurs exprimé sur la longévité de sa tournée en affirmant qu'il tenterait de faire son maximum : "Je crois qu'il est temps de dire merci à mes fans du monde entier (…) Pour parcourir le monde et dire convenablement au revoir à tout le monde dans les pays où je suis populaire, il me faudra au moins trois ans !". Des propos totalement vrai de la part de, rappelons-le, l'un des plus gros vendeurs de disques de tous les temps.

Quant au public français qui attendait Elton John pour les 10, 11 et 13 octobre 2020 à l'AccorHotels Arena, ils devront finalement patienter jusqu'au 10, 12 et 13 octobre 2021 dans le même lieu. Une salle mythique qui aurait vraisemblablement beaucoup marqué la star, comme l'expliquait Gérard Drouot, son producteur dans l'Hexagone : "C'est l'une, si ce n'est "LA" dernière grande icône du rock des années 60-70 (…) A une époque, un disque sur vingt qui se vendait dans le monde était un disque d'Elton John. (…) Elton a adoré la salle, le concert, le public français, à tel point qu'il m'a déclaré qu'il pensait que c'était son meilleur concert depuis le début de la tournée." Probablement une des raisons qui ont poussé le chanteur a ajouté deux nouvelles dates à sa tournée française. En effet, ce dernier vient d'annoncer deux représentations à Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe, les 11 et 12 juin 2022. Si la première date affiche déjà complet, les billets pour la seconde seront mis en vente le 12 juillet prochain. Un conseil ? N'attendez pas, les places s'envolent à toute vitesse !