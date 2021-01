Ellie Goulding unit ses forces à celles de Silk City pour New Love

En 2020, Ellie Goulding nous apportait un peu de lumière en dévoilant l'album Brightest Blue. Avec des morceaux tels que Close To Me, Sixteen ou encore Hate Me, la popstar s'est imposée aux sommet des classements britanniques et ce, sans grand effort. Celle qui signait il y a quelques années Love Me Like You Do a livré un album pop réussi et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce 21 janvier, la chanteuse britannique nous offre ainsi New Love - en collaboration avec Silk City (aka Mark Ronson et Diplo - qui avaient notamment travaillé avec Dua Lipa sur Electricity).

Pour teaser l'arrivée imminente du morceau, Ellie Goulding en a posté un extrait sur les réseaux sociaux. Et à en juger par cette courte vidéo, il faudra s'attendre à quelque chose de grand. Patience, plus que quelques heures avant de se plonger dans ce nouvel univers signé Goulding.