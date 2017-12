Ellie Goulding reprend O Holy Night à l'approche de Noël

Chacun leur tour, les artistes nous gâtent de cadeaux de Noël avant l'heure ! À part pour son duo "First Time" avec Kygo et le sublime "Still Falling For You" pour la BO de Bridget Jones 3, ça faisait pas mal de temps qu'on était sans nouvelles d'Ellie Goulding. Sans doute en train de préparer un nouvel album, la chanteuse britannique revient juste à temps pour nous émerveiller avec sa voix, sur un classique de Noël. Il est temps de découvrir "O Holy Night" chanté par Ellie Goulding.

Difficile de ne pas être bercé par la douce voix d'Ellie Goudling sur cette chanson de Noël, qui vous plongera dans l'ambiance des fêtes en moins de 10 secondes ! On croise les doigts pour que la pop star revienne l'année prochaine avec un nouveau projet musical, puisqu'elle n'a pas sorti d'album depuis Delirium en 2015. Vous voulez rester dans l'ambiance hivernale ? Alors foncez écouter l'album de Noël de Sia : Everyday is Christmas.