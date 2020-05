Ellie Goulding : On connaît le titre et la date de sortie de son prochain album

Voilà enfin des informations qui devraient ravir les fans d'Ellie Goulding ! Quelques mois après la sortie des titres Power, Hate Me (en collaboration avec Juice WRLD) ou encore Worry about Me (avec blackbear), la chanteuse aux milliards de vues sur YouTube vient de révéler le titre de son prochain album. Ou plutôt, les titres. En effet, il semblerait que le prochain opus, dont la sortie est prévue le 17 juillet prochain, soit divisé en deux parties : Brighest Blue et EG.0. L'artiste britannique a d'ailleurs précisé que la première serait centrée sur "sa vulnérabilité" et le fait que, dans la vie, "les relations dictent encore notre bonheur et notre chagrin et peuvent encore être la chose la plus douloureuse au monde".

Premier album depuis Delirium, en 2015, ce nouveau projet sera composée de 18 titres : 13 titres en solo et 5 titres en collaboration avec d'autres artistes. Parmi ces derniers, on notera la présence de Juice WRLD, blackbear, Lauv, Diplo ou encore serpentwithfeet. Récompensée à de multiples reprises pour ses trois premiers opus, l'interprète de Lights pourrait bien revenir en tête des charts avec ce nouveau projet. Réponse dans quelques semaines !