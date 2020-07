Ellie Goulding & LAUV : Écoutez leur titre Slow Grenade (AUDIO)

Le 6 mars dernier, LAUV dévoilait How I'm Feeling, son deuxième album studio. Porté par des titres comme Modern Loneliness ou Mean It, l'opus révélait une facette peu connu de l'artiste dans laquelle il se dévoilait comme jamais. Plus récemment, c'est avec un nouvel EP intitulé Without You que le jeune américain est de retour. Véritable bourreau de travail, il semblerait que ce dernier ait également trouvé le temps d'enregistrer Slow Grenade, un duo aux côtés de Ellie Goulding. Un titre inattendu qui rassemble deux artistes déjà bien intégrés par le grand public. Alors que Brightest Blue, le futur album de l'interprète de Love Me Like You Do, devrait être dévoilé dans quelques semaines, la chanteuse anglaise continue de sortir des sons. Après des collaborations avec Diplo, Swae Lee et Juice WRLD, c'est donc au tour de LAUV d'avoir l'honneur de travaillé avec cette dernière. Un titre pop et estival parfaitement survolté qui mélange leurs voix à la perfection. on vous laisse en profiter ci-dessous.