Ellie Goulding et Juice WRLD dévoilent le clip de Hate Me (VIDEO)

Pour son grand retour sur le devant de la scène, Ellie Goulding sait parfaitement s'entourer. La preuve avec son dernier duo pour lequel la chanteuse britannique a souhaité collaboré avec le rappeur Juice WRLD. Et c'est mercredi 17 juillet que les deux artistes ont dévoilé le clip de Hate Me sur Youtube. Visiblement très attendu, ce dernier n'a pas mis longtemps avant d'attirer l'attention des fans puisqu'il a déjà été visionné plus de 3 millions de fois. Alors si vous aussi vous souhaitez admirer le chef d'oeuvre, c'est par ici que ça se passe !

Dans cette vidéo très épurée, on aperçoit l'interprète de Sixteen sur un fond uni de couleurs sombres simplement munie d'un téléphone ou à cheval sur un couteau géant. Une mise en scène impertinente à l'image des paroles de la chanson. On aperçoit également une poupée vaudou. Le morceau Hate Me devrait apparaître sur le quatrième album d'Ellie Goulding, dont on ne connaît pas encore la date de sortie.