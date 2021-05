Ellie Goulding est maman pour la première fois !

"La maman et le bébé sont tous les deux heureux et en bonne santé. Nous sommes extrêmement reconnaissants" a écrit Caspar Jopling, le mari d'Ellie Goulding, dans une story sur Instagram. Marié à la chanteuse en 2019, l'homme d'affaires a ensuite demandé à la presse internationale de respecter leur intimité dans ce moment si important. Restée plutôt discrète durant sa grossesse, l'interprète de Love Me Like You Do avait tout de même révélé être enceinte quelques temps après la sortie, l'été dernier, de son quatrième album Brightness Blue. Une véritable surprise qui avait alors bouleversé la promotion de son nouvel opus : "C'était fou parce qu'on l'a appris pour notre premier anniversaire de mariage. Ce n'était pas prévu. Rien que de penser à tomber enceinte cela ne semblait pas quelque chose de réel. Devenir enceinte m'a plus ou moins fait me sentir humaine. J'ai des formes comme je n'en avais jamais eu avant. J'adore ça. Mon mari adore ça" avait confié la star.

Très proche de la famille royale britannique depuis son idylle avec le Prince Harry il y a quelques années, Ellie Goulding a sans aucun doute était félicitée par ses amis le duc et la duchesse de Cambridge (pour qui elle avait chanté lors de leur mariage) mais aussi Eugénie d'York, la petite-fille de la reine, qui lui avait présenté son futur mari il y a quelques années de cela. Une jolie histoire qui devrait continuer lors de l'annonce du prénom du premier bébé de la chanteuse britannique et de son époux. On a hâte !