Ellie Goulding est de retour avec Close To Me et c'est à écouter d'urgence !

Enfin ! Après quelques années passées loin des projecteurs, Ellie Goulding est de retour avec un nouveau morceau, Close To Me. Ce single marque le début d'une nouvelle ère pour l'interprète de Love Me Like You Do mais surtout, il annonce un nouvel album. Cette fois, la chanteuse britannique a choisi de travailler avec Diplo et d'ailleurs, si vous la suivez depuis longtemps, vous savez que ce n'est pas la première fois qu'ils collaborent : Les deux artistes avaient déjà travaillé sur Powerful, à retrouver sur l'album Peace is the Mission de Major Lazer.

Lors d'une interview accordée à BBC 1, Ellie Goulding a avoué avoir écrit le morceau à Los Angeles : "On a toujours voulu travailler sur quelque chose ensemble sans vraiment savoir sur quoi", a t-elle dit en évoquant Diplo. "C'était la chanson parfaite pour lui et il en est tombé amoureux. Alors on a travaillé dessus et on a cherché le meilleur partenaire pour moi". Close To Me est le son parfait pour lancer un nouvel opus. Ellie Goulding rencontrera t-elle le même succès qu'avec Still Falling For You ou Love Me Like You Do ? Réponse d'ici quelques semaines !