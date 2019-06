Ellie Goulding : Ecoutez un extrait de Hate Me, son nouveau titre

Ellie Goulding espère bien lancer son 4ème album avec un nouveau single intitulé Hate Me. La chanson, qui met en vedette le rappeur Juice Wrld, sera mise en avant sur la fameuse playlist Zane's Lowe World Record. Et il semblerait que ce nouveau morceau soit synonyme de changement de rythme. Du moins, si les extraits qu'elle a publiés sur les réseaux sociaux en sont une indication. Car après nous avoir livré une ballade avec Flux et un hymne plus pop avec Sixteen, la star britannique change de registre et nous transporte vers des contrées beaucoup plus hip-hop.

Bien que les aperçus soient assez courts, on a bien l'impression que Ellie Goulding s'adresse à un ex dans son morceau. "Déteste-moi, déteste-moi", chante-t-elle sur le refrain. "J'essaie toujours de me remplacer" peut-on également entendre. Si son tube Close To Me avait fait un magnifique bond dans le top 100 Billboard, d'autres en revanche n'avaient pas trouvé leur public. A voir l'engouement autour de ce dernier opus, on espère que la chanteuse aura plus de chance que précédemment. Et vous, vous ne pensez quoi de ces teasers ?