Ellie Goulding choisi Budapest pour son clip Close To Me ! 

La chanteuse britannique à qui l'on doit -entre autres, la bande originale de 50 nuances, Love Me Like You Do a choisi de s'entourer de deux grosses pointures pour son retour. Pour Close To Me, elle s'associe donc à Diplo -actuellement hyper busy avec ses projets Silk City (feat Mark Ronson) et LSD (feat Sia et Labrinth), et au rappeur Swae Lee qui a su nous faire danser sur Unforgettable avec French Montana.

Celle qui a toujours voulu travailler avec Diplo revient donc de plus bel avec un titre frappant et lumineux. Une véritable surprise pour les fans qui n'attendaient que ça ! En effet, Ellie Goulding s'était fait plutôt discrète suite à sa tournée mondiale et surtout, au succès mitigé de son dernier album Delirium, sorti en 2015. Pour marquer le coup, elle a choisi de s'envoler pour Budapest et de s'offrir le Palais de Budavar, connu pour être le château des rois hongrois. En compagnie de Swae Lee, elle se pavane dans la ville, scindée par le Danube... On valide !