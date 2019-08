Ellie Goulding bat un record spectaculaire

Depuis la sortie de Close To Me ft. Diplo, Ellie Goulding s'impose royalement dans la sphère pop. Il y a Flux mais aussi Sixteen mais, plus récemment, c'est avec Hate Me que la chanteuse britannique a fait impression. Vous le savez, sur ce morceau, Ellie Goulding a collaboré avec Juice WRLD. Et depuis sa sortie, le morceau connait une véritable ascension : avec une entrée dans le prestigieux Hot 100 de Billboard (classement musical presque biblique aux USA), Ellie Goulding est devenu l'artiste britannique qui cumule le plus d'entrées dans le top depuis le début du siècle. Joli.

C'est avec Light (2012) qu'Ellie Goulding a fait sa première entrée dans le Top Billboard. D'ailleurs, c'est ce morceau qui aura eu le plus dimpact aux Etats-Unis. En 2015, Love Me Like You Do l'a presque détrôné mais Light est toujours en place. Autres hits à ne pas oublier, Anything Could Happen, Burn, mais aussi I Need Your Love, première collaboration avec Calvin Harris. En attendant le prochain banger d'Ellie Goulding, on vous laisse revoir le clip de Hate Me !