Retenez bien son nom car quelque chose nous dit que cette jeune chanteuse n'a pas fini de faire parler d'elle... Originaire de Ålesund en Norvège, Sigrid s'est faite remarquer l'année dernière avec le titre "Don't Kill My Vibe", qui lui a permis de se faire connaitre à l'international. Celle qui représentera la Norvège lors des EBBA Awards a récemment dévoilé son nouveau single "Strangers" et c'est déjà l'un des coups de coeur de la rédac. Du côté de ses influences, Sigrid reconnait volontiers son amour pour la pop music et cite Coldplay, Joni Mitchell, Neil Young, Adele et Lorde. Pour le BBC Radio 1 Live Lounge, la jeune femme a jeté son dévolu sur "Anything Could Happen", le tube d'Ellie Goulding paru en 2012.

A seulement 21 ans, Sigrid a déjà séduit l'Angleterre puisqu'elle vient d'être élue grande gagnante du BBC Sound of 2018 ! La chanteuse norvégienne a coiffé au poteau de nombreux jeunes artistes comme Khalid, Alma, Lewis Capaldi ou Tom Walker. Décerné tous les ans par des professionnels de l'industrie musicale au Royaume-Uni, ce prix permet d'élire celui ou celle qui deviendra très certainement l'un des grands talents de demain. Les gagnants précédents ? Mika, Ellie Goulding, Sam Smith ou encore Adele. Vous comprenez donc pourquoi Sigrid figure sur notre liste des nouveaux talents à suivre en 2018. Souhaitons lui la même carrière que ses aînés !