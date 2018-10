Ellie Goulding annonce son retour !

Après le succès de la bande originale de Fifty Shades of Grey mais aussi de Still Falling For You (à retrouver sur la soundtrack de Bridget Jones), Ellie Goulding s'est fait discrète. La chanteuse britannique est retournée en studio afin de préparer le digne successeur de Delirium - sorti en 2015. La bonne nouvelle, c'est qu'Ellie Goulding devrait (normalement) faire son grand retour dans les charts le 24 octobre prochain.

.@EllieGoulding announces her new comeback single "Close To Me", a collab with Diplo & another artist!

It's expected to be out THIS WEDNESDAY! ???? pic.twitter.com/RIMz756U2d

— Music News Facts (@musicnewsfact) 22 octobre 2018

Et attention, elle ne reviendra pas seule ! Ellie Goulding nous préparerait une petite collaboration avec Diplo (mais aussi avec un artiste dont le nom n'a pas encore été dévoilé). Si Diplo s'est lancé dans un collectif avec la chantuse Sia, ça ne l'a visiblement pas empêché de se pencher sur d'autres projets. Pour preuve, Close To Me devrait sortir demain et d'ici là, on ne peut qu'écouter ses anciens morceaux en boucle. Close To Me aura t-elle le même succès que Love Me Like You Do ? Réponse dans quelques jours!