Ellie Goulding alerte sur la pollution de l'eau dans son clip River (VIDEO)

C'est avec une belle reprise du titre River qu'Ellie Goulding a décidé d'entamer les fêtes de fin d'année comme il se doit. Une période de joie et de générosité que la chanteuse britannique a décidé de manifester par un clip engagé et authentique. On la voit entourée de ses amis près des côtes anglaises, à la recherche de déchets recyclables afin de confectionner un sapin de Noël original. Une "oeuvre" qui sera ensuite offerte à une école puis démontée et réutilisée dans le futur.

"J'ai toujours aimé Joni Mitchell, elle est l'une des premières artistes féminines qui m'a donné envie d'être chanteuse" confiait récemment l'interprète de Love Me Like You Do. "Nous voulions montrer quelque chose de différent et incorporer un type de message de Noël différent tout en créant quelque chose de beau et de réutilisable" ajoute t-elle à propos de son dernier projet. Déjà visionné plus de 116 000 fois en à peine 24 heures, le clip de River s'annonce déjà comme un succès pour cette fin d'année 2019.