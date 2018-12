Ellie Goulding, Mylène Farmer, Angèle... les vidéos musique de la semaine !

Que de vidéos cette semaine ! D'abord, il nous faut revenir sur Désobéissance, le clip sombre dévoilé par Mylène Farmer avant la sortie de la réédition de son dernier opus. Pour rappel, cette nouvelle édition a été dévoilée le 30 novembre dernier et compte quelques nouveautés (dont les making-of des clips). Aussi, il ne fallait pas manquer la collaboration parfaite entre Mark Ronson et Miley Cyrus. Quand deux monstres de la pop se retrouvent sur un titre, c'est juste monumental. Ce featuring, teasé depuis quelques mois déjà, est clairement à la hauteur des attentes. Et si vous ne l'avez pas vu, on vous invite franchement à voir le clip.

Côté live, les 5 Seconds of Summer (qui étaient à Paris à la mi-novembre) ont joué à domicile le 28 novembre dernier : lors des ARIA Awards (en Australie), la formation a joué Younblood - une performance qui devrait plaire aux nostalgiques du concert parisien. De son côté, Ellie Goulding a défendu Close To Me (le single qui marque son retour) dans le Live Lounge de BBC 1. Enfin, on termine avec la session VEVO DSCVR d'Angèle : l'interprète de La Thune y livre une superbe performance de Flou.

