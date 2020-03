Ellen Pompéo réagit au départ d'Alex, le tournage de Riverdale suspendu et l'affiche officielle de La Casa De Papel... Les news série de la semaine !

Après Riverdale, c'est Grey's Anatomy qui vient d'annoncer la suspension de son tournage : le nombre de personnes infectées par le coronavirus n'a de cesse d'augmenter dans le monde et pour prendre le plus de précautions possibles, de nombreux tournages ont été mis en suspend - dont celui de Grey's Anatomy. Selon The Hollywood Reporter, Le tournage du 21e épisode de la 16e saison de la série s'est terminé hier soir et le tournage ne reprendra pas ce vendredi.

Tous les rassemblements intérieurs de plus de 1000 personnes interdits, plusieurs sportifs et personnalités publiques touchés par le virus, la fermeture des frontières aux Etats-Unis... Il semblerait que la vague de peur liée au Coronavirus s'empire de jour en jour. Dernière mauvaise nouvelle en date ? L'arrêt du tournage de la quatrième saison de Riverdale. En effet, un récent communiqué a annoncé qu'un membre proche de l'équipe de production aurait été exposé au virus. Une nouvelle qui a directement entraîné la suspension du tournage de la saison 4.

Dans la saison 16 de Grey's Anatomy, Meredith est maintenant la seule de l'équipe originale. Izzie, Alex, Cristina... tous sont partis vers d'autres horizons. Mais alors, lequel de ces médecins serais-tu ?