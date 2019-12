Elle tente de faire le mur et... reste coincée dans le cheminée !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène en Arizona ! Direction le quartier de South Phoenix, où une jeune adolescente de 17 ans a dû appeler les pompiers en rentrant chez elle... pourquoi ? Tenez-vous bien : en voulant faire le mur pour rentrer chez elle, cette dernière est restée coincée dans la cheminée...!

Elle reste coincée dans la cheminée

Evidemment, les pompiers sont arrivés très vite sur les lieux : ils ont mis près 45 minutes pour la sortir de la cheminée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle pensait qu’il y avait une issue en bas alors que la cheminée était condamnée. Paniquée, la jeune fille a tout de suite appelé les secours depuis le conduit. Plus de peur que de mal, donc ! Si l'adolescente est ressortie amusée de son aventure, ses parents, eux, riaient moins. Et on les comprend !