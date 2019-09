Elle loue la banquette arrière de sa voiture pour 9 euros sur AirBnB !

Vous partez en Angleterre et vous ne savez pas où dormir ? Ne cherchez plus, on a peut-être trouvé ! Une britannique de 27 ans a fait impression sur la plateforme AirBnB en proposant la banquette arrière de sa voiture pour 9 euros la nuit... "Pour 9 € la nuit, vous aurez accès à l’arrière du véhicule, où sont disposés un matelas gonflable, un oreiller et un plaid. Vous disposerez également de toilettes sèches privées installées sous une toile de tente, dans le jardin", explique Ouest France.

Bonne nuit !

Desiré Cyprien (qui loue l'arrière de son véhicule) vit sur l’île de Sheppey, sur la côte nord du Kent, à une soixantaine de kilomètres de Londres. Pour optimiser l'intimité mais aussi l'obscurité, elle a pensé au pare-soleil (notez que les vitres sont teintées !). Petit bonus, vous pourrez placer vos bagages dans coffre...

Alors, prêt(e) à partir ?