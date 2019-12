Elle découvre son mari infidèle... dans une critique culinaire !

Connaissez-vous Tom Sietsema ? Si non, sachez qu'il est critique culinaire pour le Huffpost. Et justement, il a reçu un commentaire on ne peut plus déroutant. Tenez-vous bien, une femme a découvert l'infidélité de son mari... en lisant sa critique ! On vous explique : l'épouse a découvert que son mari l’a trompait, tout simplement parce qu'une photo de lui et de sa maîtresse illustrait l’article !

Elle découvre l'infidélité de son mari dans une critique culinaire

Ca faisait plus de 10 ans qu’ils étaient en couple. Elle a commenté “Eh bien, Tom, votre dernière critique est illustrée par une photo de mon mari qui dîne avec une femme qui n’est pas moi.” Ni une ni deux, le critique a répondu : “S’il vous plaît, dites-moi que c’est une plaisanterie. Je détesterai savoir ce que j’ai fait.” Après cet "incident", le mari infidèle a avoué sa faute... encore heureux ! Résultat, le couple a divorcé.