Elle découvre que son coiffeur est... son demi-frère !

Ce matin, direction le Canada et plus précisément à Calgary. Là-bas vit Andrea Quint Fleck et récemment, elle a fait l'actualité. Et non, cela n'a aucun rapport avec son lieu de vie ou son métier (notez qu'elle travaille dans l'import export). En fait, Andrea va chez le même coiffeur depuis 7 ans... et il n'y a pas longtemps, elle a appris quelque chose d'incroyable. Tenez-vous bien !

Son coiffeur est son... demi frère !

Andrea vient tout juste de découvrir que son coiffeur n'est autre que son demi-frère. Ainsi, Troy (son coiffeur) n'a jamais connu son père. Et c'est grâce à un test ADN qu'il a découvert la vérité : grâce à ces tests, Troy est entré en contact avec son oncle. Or, en discutant avec lui, il se rend compte que cet oncle a une nièce et que cette nièce c’est... Andréa !

Voilà comment Andréa a retrouvé son frère. Avouez, c'est une jolie histoire.