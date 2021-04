Elite, Vikings, Lucifer... quand ces succès Netflix seront-ils de retour sur la plateforme ?

S'il y a une chose que nous aura appris le premier confinement, c'est bien que Netflix est le plus fidèle des alliés. Si comme nous, vous avez fait la plateforme en long en large et en travers au cours de ces derniers mois, alors peut-être attendez-vous le retour de vos séries favorites sur la plateforme... et on vous comprend. Du coup, voici un petit recap de toutes les dates à garder en tête.

Zero verra sa saison 1 être diffusée le 21 avril

Pour découvrir Shadow & Bone , il faudra attendre le 23 avril

Retenez votre souffle, la saison 2 de Qui a tué Sara ? sera dispo le 19 mai

La saison 5 (partie B) de Lucifer débarquera le 28 mai

A l'abordage, Vikings sera de retour le 5 juin !

Les étudiants d'Elite reviendront le 18 juin prochain

Quelques jours plus tard, le 24 juin , la saison 2 de The Naked Director sera dispo

Sky Rojo (saison 2) sera dispo le 23 juillet

La saison 2 de Mes Premières Fois débarquera courant juillet

Lupin (partie 2 de la saison 1) sera dispo à l'été 2021.

Evidemment, cette liste est non exhaustive : comme vous, on attend patiemment une annonce pour la date de diffusion de la prochaine partie de La Casa de Papel... sans oublier Peaky Blinders ou encore Grace et Frankie... patience !