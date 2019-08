Elite va faire sa rentrée sur Netflix, découvrez le teaser de la saison 2 !

Les séries espagnoles ont le vent en poupe sur la plateforme de streaming et ça tombe bien, la saison 2 d'Elite revient - juste pour combler le manque de la Casa de Papel. Tenez-vous bien, les lycéens de Las Encinas feront leur grand retour sur la plateforme le 6 septembre prochain et pour préparer le terrain, Netlfix nous a offert un petit teaser. Attention, qué calor !

#Elite Season 2 premieres September 6 — hope this holds you over until then… pic.twitter.com/KVpLXZmu9X — See What's Next (@seewhatsnext) August 6, 2019

Si vous attendiez des extraits inédits des épisodes à venir, on préfère vous prévenir, il faudra repasser. A la place, le teaser (de quelques secondes seulement) nous replonge directement dans l'ambiance... et visiblement, la saison 2 ne sera pas plus sage que la première ! Mais au-delà de voir nos personnages préférés surpasser leurs limites, on attend quelques réponses... par exemple, on aimerait savoir qui a tué Marina.

Allez, encore un peu de patience : à peine un mois à tenir !