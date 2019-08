Elite saison 3 : Netflix vient de commander de nouveaux épisodes !

C'est la nouvelle série en vogue chez les adolescents (ou les plus grands d'ailleurs) ! Avec une première saison très apprécié, Elite faisait les choux gras de Netflix. Et en bonne plateforme de vidéos à la demande qui se respecte, cette dernière n'avait pas attendu longtemps avant de commander une deuxième saison. Toujours pas diffusée, elle débutera le 6 septembre prochain. Une bande-annonce (ci-dessous) est d'ailleurs disponible depuis quelques semaines et annonce clairement la couleur de cette suite intrigante. Mais voilà, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était le fait que Netflix commande une troisième saison d'Elite sans même que la seconde ait été diffusée. Annoncée il y a quelques jours lors d'une conférence de presse à Madrid, la nouvelle n'a pas manqué d'arriver aux oreilles des aficionados de la série. Toutefois, aucune date de diffusion n'a encore été précisée. Il faudra donc s'armer de patience et se contenter des teasers en attendant...

¡QUÉ CALOR!Elite saison 2, le 6 septembre. pic.twitter.com/Pqh0MJjUpf — Netflix France (@NetflixFR) August 20, 2019