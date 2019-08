Elite saison 3, les révélations de Jon Snow sur GoT, un film Breaking Bad... les news série de la semaine !

Vous avez raté l'essentiel des informations en lien avec les séries ? Pas de problème, Virgin Radio est là pour vous ternir au courant de tout ce qu'il se passe d'important. Comme, par exemple, la fois où Kit Harington, alias Jon Snow dans Game of Thrones, a révélé où se rendait son personnage à la toute fin de la série. Ou encore le fait que Netflix vient de commander de nouveaux épisodes pour sa série Elite alors que la saison 2 n'a même pas encore été diffusée. Enfin, on peut également aborder le fait (complètement dingue) que Breaking Bad, le film, ait une date de sortie très prochaine. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessous.