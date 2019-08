Elite saison 2 : une bande-annonce sombre et inquiétante

Dans quelques jours, Netflix dévoilera les épisodes de la saison 2 de Elite. Très attendu par une communauté de fans de plus en plus importante, la seconde partie du programme s'annonce déjà comme palpitante. La preuve avec la bande-annonce officielle qui vient tout juste de sortir sur les plateformes dédiées. Un trailer assez sombre, qui montre qu'après la mort de Marina et l'arrestation de son frère, Samuel va tout mettre en oeuvre pour tenter de faire éclater la vérité et trouver les vrais coupables. Autant d'informations qui nous mettent l'eau à la bouche et nous donne envie de résoudre l'énigme laissée en suspens lors du final de la première saison...

¡QUÉ CALOR!Elite saison 2, le 6 septembre. pic.twitter.com/Pqh0MJjUpf — Netflix France (@NetflixFR) August 20, 2019

"¡QUÉ CALOR!" a annoncé le compte Twitter de Netflix en précisant que le retour d'Elite se ferait le 6 septembre prochain. Et à la vue des premières images, on peut affirmer que les prochaines aventures des adolescents s'annoncent donc plus intenses et torrides que jamais. Rendez-vous donc dans quelques jours pour suivre les aventures des adolescents du lycée Las Encinas. On a hâte.