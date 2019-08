Elite, Grey's Anatomy, Game of Thrones... les news série qu'il ne fallait pas manquer !

Qui dit week-end, dit séries ! Et justement, on a quelques news sympas à vous proposer : entre la deuxième saison d'Elite, les révélations sur Game of Thrones et le teaser de la prochaine saison de Grey's Anatomy, on a de quoi faire.

Elite

Préparez-vous pour la saison 2

Attention, Elite fait sa rentrée ! La série espagnole revient pour une deuxième saison (aussi chaude que la première, voire plus) et évidemment, tout cela sera bientôt à découvrir sur Netflix. En attendant, découvrez le trailer !

Game of Thrones

Pourquoi Jon Snow a t-il tué Daenerys ?

POURQUOI, POURQUOI Jon Snow a t-il tué Deanerys ? On s'est tous posé la question. Tous, sans exception. Bonne nouvelle, Kit Harington a la réponse ! Sortez les mouchoirs, le trauma va ressortir.

Aussi, sachez que l'acteur a une petite idée du futur de son personnage. Oui, la série se termine avec un Jon Snow de retour à la garde de nuit mais, et après ?

Grey's Anatomy

Préparez-vous pour la saison 16 de Grey's Anatomy

Accrochez-vous, un nouveau teaser de la saison 16 nous annonce une saison pleine de suspense : Meredith sera t-elle sanctionnée pour sa fraude à l'assurance ?

The Walking Dead

Personne n'est prêt pour la fin

Enfin, on termine avec The Walking Dead. Si les Comics sont terminés, la série a encore de beaux jours devant elle... et personne ne saura en deviner la fin ! Allez, on prend les paris.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news série !