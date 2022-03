Elite : Découvrez les premières images de la saison 5 (PHOTOS)

C'est bientôt l'heure de la rentrée pour les élèves de Las Encinas. Alors que la diffusion de la cinquième saison d'Elite vient d'être annoncée pour le 8 avril prochain, Netflix a dévoilé en exclusivité les premières images de ce nouveau chapitre. Des adolescents surexcités, de la musique électro à tue-tête, de dangereux rapprochements… Aucun doute, c'est bel et bien les premiers teasers de la série espagnole à succès que le géant américain vient de dévoiler sur les réseaux sociaux. Alors que certains fans avaient gardé un goût plutôt amer de la quatrième saison, dans laquelle les personnages avaient été modifiés, c'est avec beaucoup d'impatience qu'ils attendent la suite des aventures de leur idoles favorites.

Pour promouvoir cette cinquième partie, Netflix en a profité pour lâcher quelques mots en plus des clichés et de la courte vidéos offertes aux fans : "Pas de règles. Pas d'étiquettes. Pas de contrôle". Un slogan plutôt accrocheur pour ces teasers dans lesquels on retrouve les acteurs Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeka), Martina Cariddi (Mencia), Carla Díaz (Ari), Manu Rios (Patrick) ou encore Pol Granch (Phillipe). Pour ce qu'il en est du scénario, ce dernier devrait reprendre juste après la fameuse fête du Nouvel An de Phillipe et la fuite de Guzman. Quant à la relation entre Samuel et Ari, cette dernière est fortement menacée par le secret de la mort d'Armando.

Pour ce qui est de la suite de la série Elite, une sixième saison aurait déjà été commandée par Netflix. La fin des aventures des lycéens de Las Encinas n'est donc pas prêt de se terminer !