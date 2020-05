Elite : Découvrez les 5 personnages qui ne seront pas dans la prochaine saison

Mauvaise nouvelle pour les fans d'Elite ! Alors que Netflix vient de diffuser la troisième saison du programme espagnol, il semblerait que plusieurs acteurs s'apprêtent à quitter le casting. En effet, le compte Twitter de la plateforme américaine vient de publier une vidéo énigmatique dans laquelle on voit cinq personnages faire leurs adieux au lycée de Las Encinas, lieu principal de l'intrigue de la série à succès. Comme le précise la légende de cette publication, ce sont donc Ester Exposito (qui joue Carla), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia), Jorge Lopez (Valerio) et Àlvaro Rico (Polo) qui sont concernés et qui devraient quitter définitivement Elite. Il semblerait, en effet, que ces derniers ne soient plus présents dans la saison 4, qui n'a pas encore été confirmée par Netflix même si les fans ne doutent pas que leur série favorite aura une suite. En hommage aux cinq acteurs espagnols, le géant américain a publié une vidéo émouvante à voir ci-dessous.