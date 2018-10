Elite : ce que l'on sait déjà sur la saison 2 !

La plateforme de streaming Netflix a officiellement renouvelée la nouvelle série espagnole, Elite, pour une saison 2. Les fans peuvent se réjouir ! Cette nouvelle saison ne sera pas attendue avant l'année prochaine mais chaque détail dévoilé est bon à prendre. En même temps, il faut bien nous faire patienter... Que doit-on attendre de la suite ?

Eh bien, selon les sources, notamment celle du compte Elite, une absence serait à prévoir. Mais qui ? Il s'agirait de Marina, interprété par Maria Pedraza. En effet, les producteurs songeraient à se concentrer sur une trame temporelle qui ne nécessiterait plus de flashback. En somme, bonjour présent, bonjour avenir et au revoir passé ! Dommage pour les fans du personnage... Concernant les autres personnages, on sait que Lucrecia bénéficiera d'un temps d'écran plus conséquent puisque le rôle prendra une place plus importante dans la série. Nadia, elle, aura droit à sa petite histoire. Pour le trio Christian/Carla/Polo et Nano on en sait pas davantage mais des réponses seront forcément apportées. Après tout, ils ne vont tout de même pas laisser Nano pourrir en prison, si ? Quant à l'intrigue, cette dernière sera plus sombre et abordera des sujets plus délicats.

Aucune autre information n'a été dévoilée. Il faudra donc s'armer de patience avant les prochains scoops ! Et pour faire passer le temps, vous pouvez revisionner les 8 épisodes de la saison 1 ou vous faire un marathon de La Casa De Papel... L'idée est séduisante, non ?