Elever un enfant, combien ça coûte ?

On ne va pas se mentir, élever un enfant coûte de l'argent. Mais le pire, c'est que l'on ne s'en rend même pas compte : l'argent part dans les vêtements, dans la nourriture, les couches, l'école, les activités, les fournitures... bref, l'argent file et l'on ne s'en rend même pas compte. Mais, vous êtes vous déjà demandé combien tout cela coûtait au total ? On préfère vous prévenir, vous risquez de tomber raide. Tenez-vous bien, une étude menée par le Center of Economic and Business Research (au Royaume Unis) atteste qu'élever un enfant coûterait près de 300 000 euros. A en croire le média The Guardian, les parents dépenseraient 2600 euros de plus (comparé à l'an passé) pour couvrir les besoins de leurs enfants.

le prix de l'éducation

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont additionné les "dépenses liées au soin et à l'éducation des enfants comme le Babysitting, l'argent de poche, les frais de scolarité, l'habillement, la nourriture, les frais de santé, les jouets, et autres", précise MagicMaman. Résultat, les parents déboursent donc 300 000 euros avant les 21 ans de leur enfant. "Avoir des enfants n'a jamais constitué une dépense aussi élevée qu'aujourd'hui, et les coûts tels que ceux liés à l'éducation ou aux soins de santé ne cessent d'augmenter", précisent les chercheurs au Guardian.

Alors, ça vous donne envie d'avoir des enfants ?