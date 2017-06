Electroshockà Marseille: Huko, le trio d'or de la soirée (Report)

Ils sont français et leur titre Blind est sûrement l’un de ceux qui fera votre été. Huko a rejoint la line-up d’Electroshock pour cette dernière et une chose est sûre, leur passage devrait laisser une trace indélébile à la foule venue les applaudir. Richard Orlinski a électrisé la foule Marseillaise et après lui, c'est Huko qui a investi le toit le plus prisé de Marseille. On vous l'accorde, on change totalement de registre ! Huko propose une musqiue planante, le genre qui nous donne envie de nous laisser et de ne plus réfléchir à rien.

On est avec le talentueux trio @hukomusic ce soir à #Electroshock ???????????? pic.twitter.com/PfmTJQSv37 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 juin 2017

Si vous ne connaissez pas encore ce trio d'enfer on vous conseille de vous mettre à écouter leur discographie et vite ! Pour ce set, ils ont alterné remixes et compos et personne à Marseille n'a pu passer à côté de leur remix de Disclosure. La tension monte lorsqu'ils jouent Single Ladies de Beyoncé - et on le comprend ! Huko quitte la toit sous les acclamations du public. Et nous, chez Virgin Radio, on est fan !