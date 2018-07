Electroshock : Saint Lanvin et Huko, les figures montantes de l’électro dans toute leur puissance

C’était l’événement à ne pas manquer hier vendredi 29 juin à la Grande Motte, Electroshock prenait ses quartiers au bord de la mer pour offrir une soirée aux couleurs estivales aux auditeurs Virgin Radio qui sont venus en nombre ! Après le warm-up de Gaetan Laurent et le set de Cauet pour sa dernière de l’année, ce sont Saint Lanvin et Huko qui ont ouvert le bal. Vous ne les connaissez peut-être pas très bien encore, mais chez Virgin Radio on a le nez et on vous assure qu’ils ne vont pas tarder à cartonner dans les mois à venir. Et les lives qu’ils ont délivré hier ne nous ont pas prouvé le contraire ! Saint Lanvin a commencé à chauffer doucement le public à coups de basses intenses. On le connait notamment pour son hit If Jesus Loves Me, qui a d’ailleurs soulevé la foule deux fois, puisque l’artiste l’a joué en seconde track et pour clôturer son set. Son son électro aux notes de blues n’aura laissé personne indifférent !

Place ensuite à Huko, dont le nouveau single sort vendredi prochain ! Le duo fait monter l’ambiance d’un cran en débutant sur une intro mystique entrecoupée du mythique We Are Your Friend de Justice puis en enchainant notamment sur ses tubes Blind et No Use. Quelques efficaces morceaux de hip hop et même un sample de Wannabe des Spice Girls ne manqueront pas non plus de faire shaker encore plus les bootys par la suite ! Cerise sur le gâteau, les mecs de Huko sont du coin et ont bien fait honneur à leur région d’origine ! Retrouvez le résumé complet de la soirée Electroshock du 29/06 à La Grande Motte.