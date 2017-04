Quand Richard Orlinski passe sur une scène, on se souvient de lui. Lors de la dernière édition d'Electroshock, le sculpteur avait bluffé tout le monde avec son gant connecté et évidemment, il l'a ramené pour impressionner Nantes. Si vous avez dansé sur Heartbeat tout l’été, laissez nous vous dire que se déhancher sur ce hit en live, ça fait toute la différence.

Il est tombé amoureux de Nantes ???? @RichardOrlinski au sommet ce soir à #electroshock !! pic.twitter.com/PDLKZ5Rkd9 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Muni de son fameux gant connecté, Richard Orlinski fait une entrée digne des plus grands DJs. Sa veste argentée s'accorde aux jeux de lumières et son regard, lui, est conquérant. Il commence avec HeartBeat et d'un coup, on se revoit l'été dernier, quand on dansait jusqu'à pas d'heure en se fichant des contraintes. Au programme de ce set aussi majestueux que le gorille rouge qui surplombe la scène, des remixes audacieux des hits du moment : Shape of You, Chained To The Rythme, In The Name of Love ou encore Rockabye, sa setlist est parfaite pour une soirée comme Electroshock.

Pour son final, Richard Orlinski ne manque pas de dire au public de Nantes à quel point il est génial (en même temps, Clément l'a prouvé juste après le passage de Synapson !). Après un dernier morceau électrique et complètement dingue, il quitte la scène sous les acclamations du public. Au moins, Nantes saura que Richard Orlinski l'aime et on imagine que c'est réciproque !