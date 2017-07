ElectroShock : Quand on fait le plus grand selfie de France !

Vendredi 30 juin, Marseille vibre au rythme d’ElectroShock avec tous vos artistes électro préférés ! Tout le monde a kiffé, artistes comme le public et vous étiez près de 3000 personne sur le R2 Rooftop pour des moments inoubliables ! Et en parlant d’instants uniques, il s’en est passé un qui restera gravé dans nos mémoires, nous avons battu le record du plus grand selfie de France ! Oui les amis, vous étiez 2727 présents sur ce selfie géant, orchestré par Martin Solveig, Camille Combal et Morgan !

Le plus grand selfie de France

Un immense merci à vous les amis d’avoir mis le feu au R2 Le Rooftop à Marseille pour cette grande soirée ElectroShock, un grand merci à Domenico Torti, Martin Solveig, Busy P, huko, FDVM, Orlinski, The Avener, Aslove pour cette magnifique soirée et on se retrouve l’année prochaine pour un nouvel ElectroShock de malade !