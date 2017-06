Electroshock : Quand Busy P (boss d'Ed Banger Records) retourne Marseille 

Si son titre Genie cartonne sur les ondes, Busy P n’est pourtant pas un petit nouveau sur la scène électro. Celui qui a fondé Ed Banger Records (l’un des labels les plus imposants du milieu) nous a rejoint pour cet ultime Electroshock de la saison. Après la performance remarquée de Aslove, c'est donc Busy P qui entre en scène. Il entame avec le single que vous avez forcément entendu sur nos ondes - Genie - dont on vous parlait plus haut. Si lorsqu'il passe à la radio vous vous dîtes que ce morceau a tout d'un tube, sachez qu'en live, il prend une toute autre dimension.

Les amis c'est un pur délire ce soir avec #BusyP le boss d' @edbangerrecords en personne à #Electroshock ???????? pic.twitter.com/L9QVc8nim1 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 juin 2017

Si certains artistes préfèrent finir par le dernier single sorti, Busy P a choisi de taper dans le dur directement et nous le servir dès le départ - et il a bien fait. A partir de là, son set est une succession d'excellents sons. Parce qu'il est le boss de Ed Bangers Records, il en profite pour rendre hommage à Breakbot avec Baby I'm Yours. On retiendra (évidemment) son remixe de Funky Town, parfait pour un vendredi soir.

Parce qu'une soirée électro ne serait pas parfaite sans un remix de Sweet Dreams, il nous en offre un juste à la fin de son set - histoire de terminer en beauté.