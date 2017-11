Electroshock Paris : Synapson joue Hide Away (un morceau inédit) à l'AccorHotels Arena ! (report)

Il n’y pas si longtemps (le 29 septembre très exactement), Synapson mettait le feu à Poupet lors du World Tour de France de Camille Combal. Ce soir, l’équipe n’a pas chauffé la salle en se lançant dans un karaoké géant mais par contre, les DJ’s qui ont précédé Synapson ont tout donné. Très attendu, le duo français à su être à la hauteur des attentes et surtout, il a fait honneur à sa réputation.

@synapson @Tessa_B_ DE RETOUR OH PETARD JE LES AIMES LEURS NOUVEAUX SONS SONT EXCELLENTS ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #ELECTROSHOCK — Valentin Rouma (@valxche) 30 novembre 2017

Ils ouvrent leur set sur une vibe hip-hop avec Nightlife (ft.B.A), de quoi nous emmener faire un petit tour aux USA. Mais très vite, ils renouent avec leurs plus grands classiques : All In You, Going Back To My Roots... tous les morceaux qui ont fait le succès du duo français se succèdent. Dans la salle, on se déchaîne sur All In You et on danse comme si personne ne regardait. Parce que c'est l'AccorHotels Arena et que le public mérite bien quelques surprises, une petite dose de rap s'ajoute. Et clairement, c'est une toute autre version de ce titre que l'on connaît par coeur qui nous est offerte. Il nous faut d'ailleurs saluer la voix incroyablement puissante de Tessa B.

En exclusivité pour Virgin Radio et Electroshock, Alex et Paul ont dévoilé un tout nouveau single : Hide Away. Et visiblement, dans le public, on a adoré ! Une fois de plus, Synapson quitte la scène d'Electroshock en vainqueur.

N'oubliez pas que vous pouvez suivre la soirée en direct via le player !