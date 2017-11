Electroshock Paris : Suivez la soirée événement en live sur VirginRadio.Fr et sur nos réseaux sociaux

Il ne vous reste plus que quelques heures avant de tenter votre votre chance pour remporter vos places pour Electroshock Paris. Mais si vous ne pouvez pas être parmi nous jeudi soir, pas d'inquiétudes chers auditeurs et lecteurs de Virgin Radio, vous allez pouvoir prendre part aux festivités bien au chaud chez vous, en suivant la soirée depuis vos ordinateurs et smartphones ! L'événement réunissant la crème de la crème des DJ français et internationaux sera à suivre tout le jeudi 30 novembre au soir sur Virgin Radio, Virgin Radio TV* et VirginRadio.fr ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat) !

Grâce au player dailymotion, qui apparaîtra ci-dessus jeudi 30 novembre, vous allez pouvoir suivre l'intégralité d'Electroshock Paris. Le line up de cette dernière édition de l'année 2017 réunit Justice, Robin Schultz, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Lost Frequencies, Synapson, Ofenbach et Orlinski. Rendez-vous dès 19h30 sur VirginRadio.fr, 19h45 sur Virgin Radio TV* et 21h sur l'antenne de Virgin Radio pour suivre l'émission en direct !

*Virgin Radio TV est disponible chez Free (Canal 270), SFR ( Canal 266), Orange ( Canal 152), Bouygues Telecom ( Canal 93) et Numericable (Canal 335)