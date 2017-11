Electroshock Paris : Suivez la soirée en live sur VirginRadio.Fr et sur nos réseaux sociaux

On y est ! Ce soir, des dizaines de milliers d'auditeurs de Virgin Radio ont rendez-vous à l'AccorHotels Arena. Mais si vous ne pouvez pas être parmi nous, pas de panique ! Sachez que vous allez pouvoir prendre part aux festivités et le tout, sans mettre le nez dehors ! L'événement qui réunit Justice, Robin Schultz, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Lost Frequencies, Synapson, Ofenbach et Orlinski sera à suivre tout le jeudi 30 novembre au soir dès 21h sur Virgin Radio, 19h45 sur Virgin Radio TV* et VirginRadio.fr ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat) ! Et le plus, c'est qu'un player Dailymotion vous permettra de suivre la soirée dans son intégralité. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag #Electroshock !

Nous sommes à H-4 de #Electroshock ! Avant le show place au BEFORE @ibisHotels_FR Paris Bastille avec @MarionVirgin sur #VirginRadio ???? pic.twitter.com/kDsblILRqC — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 novembre 2017

Historie de mettre tout le monde dans l'ambiance, Marion (animatrice Virgin radio) et quelques artistes du line-up ont donné rendez-vous à des auditeurs. Au programme, un petit Before et l'anniversaire de Lost Frequencies !

Avant de mettre le feu, les artistes sont venus repérer les lieux : Kungs et les autres ont tout testé - du son aux lumières. Tout laisse présager une soirée exceptionnelle !

*Virgin Radio TV est disponible chez Free (Canal 270), SFR ( Canal 266), Orange ( Canal 152), Bouygues Telecom ( Canal 93) et Numericable (Canal 335)