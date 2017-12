Electroshock Paris : Revivez la soirée exceptionnelle de l'AccorHotels Arena avec le best-of !

Kungs, The Avener, Synapson, Martin Solveig… ils étaient tous là pour la plus grosse soirée électro jamais organisée par Virgin Radio et évidemment, ils ont enflammé l’AccorHotels Arena. Ces DJ’s plus prestigieux les uns que les autres se sont succédés devant un public totalement conquis. Et comme chez Virgin, on n'est pas du genre égoïste, tout le monde a pu en profiter - même de son salon. Si vous l’avez manqué (et on espère que ce n’est pas le cas), voici de quoi prolonger un peu l’Electroshock !

Justice, duo le plus emblématique de la French Touch, s'est imposé en maître à l'AccorHotels Arena. De Woman à leurs plus grands hits en passant par un remix des Pointer Sisters, Justice à mis Bercy à genoux.

Il règne sur l'électro depuis des années mais hier soir, il a régné sur Bercy. Martin Solveig a ravi le public avec ses plus grands hits - de Places à All Stars et Hello.

Kungs à Bercy, c'est quelque chose à voir ! This Girl, I Feel So Bad ou More Mess, il n'a oublié aucun de ses classiques !

Grand habitué d'Electroshock, The Avener a été a la hauteur de sa réputation. Au programme de son set, ses plus grands classiques : Castle in The Snow ou Fade Out Lines en tête.

Son EP à peine sorti, FEDER l'a défendu sur la scène de l'AccorHotels Arena. Evidemment, il n'a pas oublié ses classiques comme Blind ou Goodbye.

On continue avec @FelixJaehn ! Vous passez une bonne soirée les copains ? ???? #Electroshock pic.twitter.com/nSR9zkB7xS — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 novembre 2017

Felix Jaehn était des nôtres hier soir à l'AccorHotels Arena et son set n'est pas passé inaperçu : le DJ Allemand a su faire monter la température.

Avant de se lancer dans leur tournée américaine, les deux français d'Ofenbach sont passés par la scène de l'AccorHotels Arena. De Katchi à Be Mine en passant par un remix d'I Love Rock 'n' Roll, ils n'ont rien oublié !

GRAND MOMENT POUR LES AUDITEURS DE VIRGIN RADIO ! Hier soir, Synapson a joué un morceau inédit, Hide Away. Spoiler, c'est une tuerie.

Y a t-il une meilleure façon de fêter son anniversaire ? Hier soir, Lost Frequencies a soufflé ses bougies à l'AccorHotels Arena !

Le gorille rouge majestueux était en place, les danseurs étaient parfaits : Richard Orlinski a fait le show hier soir à l'AccorHotels Arena.

IL L'A FAIT ! Pendant des semaines, Cauet s'est battu pour obtenir le droit de mixer à l'AccorHotels Arena. Parce qu'impossible n'est pas Cauet, l'animateur a livré un set inoubliable !

Pour mettre l'ambiance, il faut une valeur sûre. Et pour Virgin Radio, cette valeur c'est Domenico Torti : le DJ est le premier à s'être jeté dans l'arène !

Pour chauffer la salle, rien de mieux que le Warm Up de Gaetan Laurent ! Avant l'arrivée des plus grands DJ annoncés, Gaetan Laurent a remplis sa mission avec brio.