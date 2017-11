Electroshock Paris, le public se chauffe avec le warm up de Gaetan Laurent ! 

S'il y a bien un Electroshock qu'il ne fallait pas manquer, c'est bien celui-ci : ce soir, l'AccorHotels Arena se met aux couleurs de Virgin Radio pour ce qui sera la plus grosse soirée électro jamais organisée par Virgin Radio. Les portes de l'arène se sont ouvertes à 18h tapantes et maintenant, les lumières sont baissées. Sur scène, c'est Gaetan Laurent qui a démarré les hostilités ! Dans la salles, on est plus motivé que jamais : lunettes, chapeaux et autres déguisements, le public n'a pas fait les choses à moitié ! On vous laisse juger.

