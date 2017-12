Electroshock Paris : Revivez la soirée à l'AccorHotels Arena en photos 

Electroshock Paris s'est refermé hier soir sur les coups de 23h30 avec un final complètement fou offert par Justice. Pendant près de cinq heures la crème de la crème des DJ et artistes électro se sont relayés pour vous offrir un spectacle époustouflant. Justice, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Ofenbach, Synapson, Lost Frequencies, Richard Orlinski, Domenico Torti, Gaetan Laurent mais aussi Cauet ont balancé leurs plus gros sons dans une ambiance déjantée. Electroshock ce n'est pas que de la musique à se damner, c’est aussi un spectacle à couper le souffle. On vous propose donc de découvrir les plus beaux moments de la soirée immortalisés en photos à découvrir dans le diaporama ci-dessous !

