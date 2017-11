Electroshock Paris : Lost Frequencies fête son anniversaire avec 18.000 personnes à l'AccorHotels Arena (report)

Celui qui se cache derrière le pseudo de Lost Frequencies, Felix De Laet, n’a pas 25 ans et pourtant, il est plein de talent et prometteur. Connu pour des hits comme Reality ou, plus récemment Are You With Me, Lost Frequencies peut se vanter d’avoir convaincu ses pairs et surtout, son public. Ce soir, pour cette édition incroyable d’Electroshock, il a relevé le défi de s’attaquer à Bercy.

Il faisait partie des artistes présents au Before Electroshock et le voilà maintenant sur la scène mythique de l'AccorHotels Arena. Parce que ce titre fait partie de ses plus grands hits, il ne pouvait pas faire l'impasse sur Are You With Me. Ce morceau, vous l'avez entendu sur nos ondes mais aussi en live, lors des passages de Lost Frequencies dans les édition précédentes d'Electroshock. Pour preuve, le public parisien en a scandé les paroles. Les fans du jeune belge auront pu aussi reconnaître Here With You en core All or Nothing.

Il poursuit avec un véritable classique, Reality. Que le froid de l'hiver aille se faire voir, c'est le genre de titre qui nous renvoie directement en été. Et le plus beau, c'est que la foule en reprend chaque mot. Les paroles résonnent dans toute l'arène - de quoi prouver à Lost Frequencies qu'il est vraiment doué. D'ailleurs, il profitera de cette soirée pour offrir un remix plus planant de ce morceau estival. Et estival, c'est justement le mot qui lui correspond le mieux : partout où Lost Frequencies passe, l'hiver trépasse. De quoi se réchauffer un peu !

N'oubliez pas que la soirée est à suivre en live via le player !