Electroshock Paris : Les plus grands classiques de The Avener soulèvent l'AccorHotels Arena (report)

Castle in the Snow, Fade Out Lines, You Belong… on ne compte plus les hits signés par The Avener. Avec son premier album (The Wandering of The Avener), le DJ qui nous vient tout droit de Nice n’aura pas tardé à se faire une place dans le paysage musical français - il peut d’ailleurs se vanter d’avoir remporté une Victoire de la Musique pour ce premier opus réussi. Mais The Avener, il ne faut pas se contenter de l’écouter dans sa voiture ou dans un club. The Avener, il faut le voir en live pour saisir l’immensité de son talent. Et ça tombe bien : Pour cet Electroshock, le DJ a répondu présent.

Après le set incroyablement maîtrisé de FEDER, c'est donc The Avener qui s'empare de la scène de l'AccorHotels Arena. Les plus adeptes d'Electroshock (et les fervents admirateurs du DJ) auront remarqué que son introduction a changé. très vite, le DJ niçois enchaîne pour mieux dégainer un remix de Kaleo.

Les fans de la première heure reconnaîtront évidemment Fade Out Lines. Mais le morceau que tout le monde reconnaît à coup sur, c'est La Ruée vers L'Or - un classique de The Avener. Autre grand classique, le remix de Around The World par Daft Punk ! Pouvait-il vraiment jouer à Bercy en faisant l'impasse sur ce titre ? Non, évidemment ! Le moment le plus poignant de son set restera probablement celui où il a joué le mythique Castle In The Snow : la foule ne se prive pas de chanter les paroles et c'est ce morceau qui signera la fin de son set. Un set qui, clairement, était parfait.