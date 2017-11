Electroshock Paris: Kungs, prodige de l'électro, bluffe l'AccorHotels Arena (report)

La scène, Kungs a fini par l’apprivoiser. Lorsqu’il a débarquer dans les charts avec Tes Girl, Kungs était bien jeune. Aujourd’hui, le DJ français a à peine 20 ans mais il peut déjà se vanter d’avoir fouler les scènes les plus prestigieuses du monde. Il peut dorénavant ajouter celle de l’AccorHotels Arena à sa liste.

Après que The Avener ait dégainé ses plus grands classiques, c'est donc Kungs qui s'attaque à l'AccorHotels Arena. Vous vous en doutez, le jeune DJ est surtout venu défendre son premier album, Layers. Le mythique Don't You Know a fait trembler les murs de l'arène et les effets spéciaux de son set (comme le feu, par exemple) resteront gravés. Aussi, on note que son remix de Freed From Desire est toujours aussi efficace. Il enchaîne avec une version bien à lui de l'un des hits des Red Hot Chilli Peppers. Kungs à Bercy, c'est un évènement.

Décidément, Daft Punk est à l'honneur ! A son tour, Kungs s'attaque à Harder Better Faster Stronger. En même temps, il fallait s'attendre à ce que tous ces DJ's prometteurs reprennent ceux qui pourraient être considérés comme les parrains de l'électro made in France ! Il poursuit avec l'un de ses plus grands classiques (oui, Kungs a déjà des classiques) - I Feel So Bad. "Vous êtes incroyables", lancera t-il à la foule. Il continue avec More Mess, son dernier hit en date et il n'en faudra pas plus pour déchaîner la foule. Il termine avec LE morceau que tout le monde attend, This Girl. Pour son premier AccorHotels Arena, Kungs a littéralement bluffé l'assemblée - et nous avec (même si on ne compte plus le nombre de fois où on l'a vu).

