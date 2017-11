Electroshock Paris : Felix Jaehn fait vibrer l'AccorHotels Arena (report)

Il a 23 ans, il nous vient d’Allemagne et il fait partie du cercle très fermés des DJ’s à suivre. Avec des morceaux comme Feel Good ou Hot2Touch, Felix Jaehn a su s’imposer facilement dans les classements européens. Sa marque de fabrique, c’est un son électro rythmé qui, parfois, flirte avec le funk (notamment sur Hot2Touch). Avec cette signature, le jeune allemand a su trouvé sa place - dans les charts et à Bercy, visiblement.

Son introduction ne laisse pas le public de l'AccorHotels Arena de marbre. Il enchaîne très vite avec Hot2Touch mais il ne perd pourtant pas le nord ! "Est-ce que vous voulez faire partie d'une story Snapchat ?', demande t-il à la foule. Evidemment, personne ne dit non ! "CRIEZ", hurle t-il. Et pour ça, les parisiens ne se sont pas faits prier. Il nous gratifie de quelques mashup (dont l'un reprenant Shawn Mendes) et poursuit avec Feel Good (que le public connaît bien) et Ain't Nobody.

Il nous faut aussi saluer la performance d'Adam Trigger, venu chanter en live avec le DJ. Felix Jaehn quitte la scène sous les acclamations du public avant de laisser la place à FEDER.

