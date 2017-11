Electroshock Paris : Cauet S'lâche à l'AccorHotels Arena ! (report)

Depuis des semaines, Cauet fait tout ce qu’il peut pour gagner le droit de mixer à l’Electrochock - et ça, ce n’est pas le directeur des programmes en personne qui dira le contraire. Loin de se laisser abattre, l’animateur a négocié sans relâche pour que les DJ’s veuillent bien lui laisser cinq petites minutes chacun. Et comme impossible n’est pas Cauet, vous vous doutez bien qu’il a réussi. Oui, Cauet est monté sur scène et oui, il a mixé.

Vous le savez, Cauet a ce côté vintage bien assumé : il a déjà fait venir Ménélik et Manau pour le prouver ! Alors évidemment, tous les Kid's des années 90 ont dû se reconnaître dans son set. Et le plus beau, c'est qu'il a mixé en pleine émission ! Oui, Cauet était en direct (à l'antenne et en facebook live). Hip-Hop, électro, l'animateur s'est glissé dans le costume du parfait DJ le temps de quelques minutes, juste ce qu'il fallait pour chauffer la salle. Avait-on le "meilleur public du monde" dans la salle ? Visiblement, oui. Il enchaîne Somebody I Used To Know (initialement chantée par Gotye) et avant de quitter la scène, il fait allumer la salle. Le but ? Faire un "bouquet final" parfait. Et bien sûr, il a réussi !

Cauet pourra donc cocher la case "faire vibrer l'AccorHotels Arena" sur sa liste de choses à faire avant de mourir. La classe !