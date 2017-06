Electroshock : Martin Solveig rejoint l'affiche de la soirée à Marseille !

À l’approche des vacances d’été, vous vous doutiez bien que Virgin Radio n’allait pas vous laisser comme ça. Votre radio préférée revient le 30 juin prochain à Marseille avec la plus grande tournée électro gratuite de France, Electroshock pour une édition des plus estivales ! Au programme de l’événement qui se tiendra au R2 le Rooftop, The Avener, Busy P, Orlinski, Huko, Aslove, FDVM et Domenico Torti avaient déjà été annoncés et c’est un tout nouvel artiste, et pas des moindres, qui vous a été dévoilé ce matin dans la matinale Virgin Tonic. Tenez-vous prêts, Martin Solveig rejoint l’affiche d'Electroshock le vendredi 30 juin à Marseille. Ça va se déchaîner au R2 !

Martin Solveig qui vient de sortir son nouveau single All Stars en featuring avec ALMA est l’un des artistes les plus importants de la french touch. Le producteur a marqué les années 2000 notamment grâce à ses tubes Everybody, Rejection ou encore Hello. Il sera avec nous au Electroshock pour nous faire danser toute la nuit, on vous rappelle que des places pour l’événement sont toujours à gagner sur le site de Virgin Radio et en écoutant Virgin Radio. Bonne chance à tous, et on se retrouve donc le 30 juin !