Electroshock : Martin Solveig, Kungs, The Avener...Gagnez vos séjours et vos places pour la soirée événement le 30/11 à Paris

C'est dans quatre mois que la plus grosse soirée électro de France fera son grand retour. Electroshock s'installe à Paris le 30 novembre 2017 à l'AccorHotels Arena et on est tellement impatient d'y être qu'on vous fait d'ores et déjà gagner vos séjours et vos places pour assister à cet événement unique en son genre. Vous serez plus de 15 000 à danser en rythme au son du meilleur des tubes électro du moment ! Electroshock investit pour la première fois une salle à la capacité folle car on sait que vous êtes toujours plus nombreux à vouloir prendre part à la plus grosse soirée électro de France. On compte d'ailleurs sur vous pour rendre cette soirée exceptionnelle ! Et cerise sur le gâteau : Virgin Radio vous fera vibrer également à l'antenne dès 12 heures le 30 novembre, pour une Journée Spéciale Electroshock, aux sons des artistes invités à ce rendez-vous incroyable !

Pour cette édition de rentrée, Electroshock Paris réunira Martin Solveig, Kungs, , The Avener, Feder, Felix Jaehn, Ofenbach, Orlinski, Lost Frequencies. Mais ce n'est pas tout ! Au fil des semaines d'autres artistes majeurs de la scène électro viendront rejoindre le line up d'Electroshock à l'AccorHotels Arena ! Pour gagner vos séjours et vos invitations, suivez le guide !

Pour gagner vos séjours à Paris et assister à Electroshock Paris à l'AccorHotels Arena, écoutez Virgin Radio et dès que vous entendez le signal, vous avez dix minutes pour envoyer le code ELECTRO par sms au 7 12 13 ( 2x0,65€ + coût d'un sms). Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits. N'oubliez pas de consulter le règlement avant de participer !

Si vous vivez en région parisienne, vous pouvez tenter votre chance avec le jeu concours VirginRadio.fr pour gagner vos places pour Electroshock Paris à l'AccorHotels Arena. Répondez correctement à la question du formulaire, laissez nous vos coordonnées complètes, les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Le règlement est à consulter ici. Bonne chance à tous !