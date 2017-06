Electroshock Marseille : Suivez la soirée du 30/06 sur VirginRadio.fr et les réseaux sociaux Virgin Radio

J-1 avant Electroshock Marseille, pour la dernière date de la plus grosse tournée électro de France Virgin Radio investit le Rooftop R2 à Marseille. Un line up de folie vous attend dès 21h : Martin Solveig, The Avener, Busy P, Orlinski, Aslove, Huko, FDVM et Domenico Torti. Dès 13h on vous fera vivre cet événement sur les réseaux sociaux de Virgin Radio. Rendez-vous sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat pour ne rien manquer d'Electroshock Marseille ! Vous retrouverez également sur VirginRadio.fr tous les recaps des différentes prestations de la soirée. Vous n'avez pas pu chopper vos places ? On a encore une solution pour vous !

Demain les dernières places pour Electroshock Marseille seront à gagner sur les réseaux sociaux de Virgin Radio alors soyez au taquet ! Et n'oubliez pas que demain pour la dernière matinale de la saison, vous pourrez passer toute la journée aux côtés du Virgin Tonic alors que Camille Combal et sa team partent en road trip jusqu'à Marseille. C'est sur les réseaux sociaux du Virgin Tonic (Twitter et Facebook) que vous pourrez suivre ce voyage pas comme les autres. Camille Combal arrivera sur les coups de 21h à Electroshock Marseille pour une soirée de folie ! Vivement demain !